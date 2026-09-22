Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch создана для тех, кто ценит уверенность в любой обстановке. Надёжный купольный корпус выдержит уличные условия – степень защиты IP66 не боится дождя и пыли. Белый цвет корпуса гармонично сочетается с любым фасадом, а встроенный микрофон позволит не только видеть, но и слышать происходящее. Сверхчёткая 5-мегапиксельная матрица фиксирует мельчайшие детали даже на расстоянии. Инфракрасная подсветка до 20 метров обеспечивает контроль за территорией круглосуточно, а цифровой WDR сохраняет видимость при сложном освещении. Функция день/ночь адаптируется к любым условиям, чтобы ничто не осталось без внимания. Благодаря широкому температурному диапазону – от -40 до +60?°C – камера не подведёт ни зимой, ни летом. Простое подключение PoE облегчает установку, а лёгкий вес (всего 370 г) позволяет разместить камеру быстро и удобно. Надёжное видеонаблюдение в любое время и при любых условиях.
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