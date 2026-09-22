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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727787
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
370

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch создана для тех, кто ценит уверенность в любой обстановке. Надёжный купольный корпус выдержит уличные условия – степень защиты IP66 не боится дождя и пыли. Белый цвет корпуса гармонично сочетается с любым фасадом, а встроенный микрофон позволит не только видеть, но и слышать происходящее. Сверхчёткая 5-мегапиксельная матрица фиксирует мельчайшие детали даже на расстоянии. Инфракрасная подсветка до 20 метров обеспечивает контроль за территорией круглосуточно, а цифровой WDR сохраняет видимость при сложном освещении. Функция день/ночь адаптируется к любым условиям, чтобы ничто не осталось без внимания. Благодаря широкому температурному диапазону – от -40 до +60?°C – камера не подведёт ни зимой, ни летом. Простое подключение PoE облегчает установку, а лёгкий вес (всего 370 г) позволяет разместить камеру быстро и удобно. Надёжное видеонаблюдение в любое время и при любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2944х1656 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch создана для тех, кто ценит уверенность в любой обстановке. Надёжный купольный корпус выдержит уличные условия – степень защиты IP66 не боится дождя и пыли. Белый цвет корпуса гармонично сочетается с любым фасадом, а встроенный микрофон позволит не только видеть, но и слышать происходящее. Сверхчёткая 5-мегапиксельная матрица фиксирует мельчайшие детали даже на расстоянии. Инфракрасная подсветка до 20 метров обеспечивает контроль за территорией круглосуточно, а цифровой WDR сохраняет видимость при сложном освещении. Функция день/ночь адаптируется к любым условиям, чтобы ничто не осталось без внимания. Благодаря широкому температурному диапазону – от -40 до +60?°C – камера не подведёт ни зимой, ни летом. Простое подключение PoE облегчает установку, а лёгкий вес (всего 370 г) позволяет разместить камеру быстро и удобно. Надёжное видеонаблюдение в любое время и при любых условиях.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503L(B)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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