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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727786
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый

Купольная аналоговая камера видеонаблюдения HIWATCH DS-T503 А(B) предназначена для уличной установки. Проводное подключение, металлический корпус и крепление на стену или потолок позволяют использовать её в разных местах. Камера снимает с разрешением 2592 ? 1944 и использует матрицу Progressive Scan CMOS размером 1/2,7". Разрешение камеры составляет 5 Мп, а скорость передачи видео достигает 25 кадр/с. Фиксированный объектив 3,6 мм формирует угол обзора до 85.5°. ИК-подсветка обеспечивает ночную съёмку на расстоянии до 20 м. Режим день/ночь переключает камеру между соответствующими сценариями работы. Компенсация засветки и цифровое шумоподавление 2D DNR помогают обрабатывать изображение при сложном освещении. Камера рассчитана на уличную эксплуатацию и имеет степень защиты IP67. Металлический корпус защищает конструкцию, а рабочая температура составляет от ?40 до +60 °C. Допустимая рабочая влажность достигает 90 %. Камера подключается проводным способом и поддерживает формат HD-TVI. Для работы требуется питание DC 12 В, потребляемая мощность составляет 5 Вт. Управление усилением и автоматическая настройка баланса белого выполняются средствами камеры.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная аналоговая камера видеонаблюдения HIWATCH DS-T503 А(B) предназначена для уличной установки. Проводное подключение, металлический корпус и крепление на стену или потолок позволяют использовать её в разных местах. Камера снимает с разрешением 2592 ? 1944 и использует матрицу Progressive Scan CMOS размером 1/2,7". Разрешение камеры составляет 5 Мп, а скорость передачи видео достигает 25 кадр/с. Фиксированный объектив 3,6 мм формирует угол обзора до 85.5°. ИК-подсветка обеспечивает ночную съёмку на расстоянии до 20 м. Режим день/ночь переключает камеру между соответствующими сценариями работы. Компенсация засветки и цифровое шумоподавление 2D DNR помогают обрабатывать изображение при сложном освещении. Камера рассчитана на уличную эксплуатацию и имеет степень защиты IP67. Металлический корпус защищает конструкцию, а рабочая температура составляет от ?40 до +60 °C. Допустимая рабочая влажность достигает 90 %. Камера подключается проводным способом и поддерживает формат HD-TVI. Для работы требуется питание DC 12 В, потребляемая мощность составляет 5 Вт. Управление усилением и автоматическая настройка баланса белого выполняются средствами камеры.
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Доставка
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T503A(B) (3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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