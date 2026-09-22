Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500L(B)(3.6mm) 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch — это высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее надежную защиту и высокое качество изображения в любых условиях. Благодаря степени защиты IP66, эта камера устойчива к пыли и водяным струям, что делает ее идеальной для установки на открытом воздухе. Ее белый цилиндрический корпус гармонично вписывается в любую архитектурную среду. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 мегапикселей, что позволяет получать изображение с разрешением 2944х1656 пикселей. Наличие цифрового WDR (широкий динамический диапазон) обеспечивает чёткое изображение даже при сложном освещении. Для круглосуточного наблюдения предусмотрена функция день/ночь, а встроенная ИК подсветка гарантирует чёткую видимость в темноте. Рабочий температурный диапазон камеры составляет от -40 до +60 °C, что позволяет использовать её в различных климатических условиях. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера имеет встроенный микрофон, что расширяет возможности наблюдения за счет записи звука. С весом всего 0,26 кг, её установка не вызовет затруднений. Видеокамера HiWatch — это современное и надежное решение для обеспечения безопасности вашего объекта в любое время года и при любых погодных условиях.
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