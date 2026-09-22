Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM))
Видеокамера HiWatch создана для надёжного уличного видеонаблюдения в любую погоду. Корпус с защитой IP67 не боится пыли и сильных ливней, а рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет уверенно использовать её и в зной, и в мороз. Белая цилиндрическая форма выглядит аккуратно и современно. Пяти-мегапиксельная матрица и разрешение 2560 x 1944 пикселя обеспечивают детализированную картинку, где видна каждая деталь. Благодаря мощности ИК-подсветки камера «видит» и в темноте — чёткое изображение сохраняется на расстоянии до 30 метров. Функция день/ночь и цифровой WDR справятся со сложным освещением — детали не потеряются даже при резких перепадах яркости. Реализовано питание PoE — камера подключается одним кабелем, что упрощает монтаж. Вес в 2 кг делает конструкцию устойчивой к ветру и внешним воздействиям.
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