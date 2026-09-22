Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM))

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727780
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
389

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM))

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая передовые технологии и привлекательный дизайн. Корпус камеры выполнен в элегантном белом цвете, а купольная форма обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Эта камера отлично функционирует в экстремальных условиях с температурными диапазонами от -40 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для любых климатических зон. Благодаря 2-мегапиксельной матрице, камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать каждую деталь на наблюдаемой территории. Наличие ИК-подсветки гарантирует качественное ночное видение, обеспечивая безопасность даже в полной темноте. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) помогает уравновесить контрастность изображения в сложных световых условиях. Степень защиты IP67 подтверждает высокую устойчивость камеры к влаге и пыли, что важно для надежной работы в уличных условиях. Видеокамера поддерживает питание PoE, упрощая процесс установки и снижения количества требуемых кабелей. При весе всего 0,35 кг, она представляет собой легкое, но мощное устройство для ваших потребностей в видеонаблюдении. Обратите внимание, что данная модель не поддерживает карты памяти, что стоит учитывать при проектировании системы хранения данных. HiWatch — это сочетание качества и функциональности, разработанное для непрерывной и стабильной работы в любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM))




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая передовые технологии и привлекательный дизайн. Корпус камеры выполнен в элегантном белом цвете, а купольная форма обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Эта камера отлично функционирует в экстремальных условиях с температурными диапазонами от -40 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для любых климатических зон. Благодаря 2-мегапиксельной матрице, камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать каждую деталь на наблюдаемой территории. Наличие ИК-подсветки гарантирует качественное ночное видение, обеспечивая безопасность даже в полной темноте. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) помогает уравновесить контрастность изображения в сложных световых условиях. Степень защиты IP67 подтверждает высокую устойчивость камеры к влаге и пыли, что важно для надежной работы в уличных условиях. Видеокамера поддерживает питание PoE, упрощая процесс установки и снижения количества требуемых кабелей. При весе всего 0,35 кг, она представляет собой легкое, но мощное устройство для ваших потребностей в видеонаблюдении. Обратите внимание, что данная модель не поддерживает карты памяти, что стоит учитывать при проектировании системы хранения данных. HiWatch — это сочетание качества и функциональности, разработанное для непрерывной и стабильной работы в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...