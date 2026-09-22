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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727740
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU)

Представляем уличную камеру видеонаблюдения Xiaomi, которая сочетает в себе высокую производительность и надежность для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Эта камера оснащена 3-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей кристально чистое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей, что позволяет хорошо различать даже самые мелкие детали. С микрофоном, встроенным в устройство, можно не только видеть, но и слышать, что происходит на охраняемой территории. Благодаря функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, камера способна записывать качественное видео даже в полной темноте, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Корпус устройства выполнен в современном белом цвете и имеет цилиндрическую форму. С учетом степени защиты IP66, камера устойчива к воздействию влаги и пыли, что делает ее идеальной для уличной установки. Диапазон рабочей температуры от -30 до +60 °С позволяет камере функционировать в самых разнообразных климатических условиях. Камера поддерживает Wi-Fi подключение, предоставляя удобные возможности для удаленного доступа и управления. Вы можете хранить большие объемы видео данных благодаря поддержке карт памяти объемом до 256 ГБ. С весом всего 0,249 кг, эта уличная камера видеонаблюдения от Xiaomi станет надежным стражем вашей безопасности, сочетая в себе передовые технологии и элегантный дизайн.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Максимальный объем карты памяти
256
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем уличную камеру видеонаблюдения Xiaomi, которая сочетает в себе высокую производительность и надежность для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Эта камера оснащена 3-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей кристально чистое изображение с разрешением 2304x1296 пикселей, что позволяет хорошо различать даже самые мелкие детали. С микрофоном, встроенным в устройство, можно не только видеть, но и слышать, что происходит на охраняемой территории. Благодаря функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, камера способна записывать качественное видео даже в полной темноте, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Корпус устройства выполнен в современном белом цвете и имеет цилиндрическую форму. С учетом степени защиты IP66, камера устойчива к воздействию влаги и пыли, что делает ее идеальной для уличной установки. Диапазон рабочей температуры от -30 до +60 °С позволяет камере функционировать в самых разнообразных климатических условиях. Камера поддерживает Wi-Fi подключение, предоставляя удобные возможности для удаленного доступа и управления. Вы можете хранить большие объемы видео данных благодаря поддержке карт памяти объемом до 256 ГБ. С весом всего 0,249 кг, эта уличная камера видеонаблюдения от Xiaomi станет надежным стражем вашей безопасности, сочетая в себе передовые технологии и элегантный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Outdoor Camera AW300 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (BHR6816EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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