Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW400 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR7624GL)
Уличная видеокамера Xiaomi — это надежное и высокопроизводительное устройство для видеонаблюдения, обеспечивающее безопасность вашего дома или бизнеса. Вытянутый купольный корпус белого цвета с высокой степенью защиты IP66 эффективно противостоит воздействию пыли и влаги, что позволяет устанавливать камеру на улице в любых климатических условиях. Она способна работать при экстремальных температурах от -30 до +60 °С, гарантируя стабильную работу в течение всего года. Камера оснащена 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высококачественное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Функция WDR (аппаратный широкий динамический диапазон) позволяет улавливать детали даже в условиях сложного освещения. Наличие функции день/ночь обеспечивает четкость видео как в дневное, так и в ночное время. Благодаря встроенному микрофону, устройство способно записывать не только видео, но и звук, что открывает дополнительные возможности для мониторинга. Поддержка Wi-Fi позволяет легко интегрировать камеру в вашу существующую систему безопасности без лишних сложностей с прокладкой проводов. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает хранение большого объема записанных данных. Это позволяет обеспечить длительный срок автономного мониторинга без необходимости частого копирования данных. Эта видеокамера от Xiaomi — идеальное решение для тех, кто ищет надежное, функциональное и простое в установке устройство видеонаблюдения, сочетающее в себе современные технологии и передовые функции.
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