Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU)
Эта уличная камера видеонаблюдения Xiaomi создана для надежной работы в любых условиях. Прочная купольная конструкция и высокая степень защиты IP66 позволяют не бояться дождя, пыли или мороза — устройство уверенно справляется с температурами от -30 до +60 °С. Благодаря 4-мегапиксельной матрице и разрешению 2560x1440, детали на записи останутся чёткими даже при сложном освещении, ведь цифровой WDR выравнивает яркие и тёмные участки кадра. Для быстрого подключения есть как Wi-Fi, так и порт RJ-45 — выбирайте, как удобно. Записывайте архив на карту microSD объёмом до 256 ГБ — места хватит для долгого хранения видео. Инфракрасная подсветка обеспечивает качественный обзор ночью. Белый корпус камеры гармонично впишется в любую архитектуру. Решение для тех, кто ищет стабильную защиту и превосходное качество съёмки на улице.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW300 EU Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (BHR8097EU)