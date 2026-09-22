Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW100 Dual Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07UIEU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi CW100 Dual Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07UIEU)
Уличная видеокамера Xiaomi — надежный страж вашей территории. Благодаря степени защиты IP66 она не боится ни сильного дождя, ни пыли — работоспособна в любых погодных условиях, от трескучих морозов до зноя (от -30 до +60 °С). Четкая картинка 3 мегапикселя и разрешение 2304x1296 позволяют фиксировать мельчайшие детали и не упустить ни одной важной сцены. Благодаря поворотному корпусу камера охватывает широкий сектор обзора — вы всегда держите ситуацию под контролем. Встроенный микрофон сохраняет не только изображение, но и звук. Для хранения записей предусмотрен слот под microSD-карту объемом до 256 ГБ — вам не придётся переживать о нехватке места. Камера оснащена ИК-подсветкой, поэтому даже в полной темноте она видит до 10 метров, обеспечивая круглосуточную охрану. Подключение возможно как по Wi-Fi, так и через RJ-45 — выбирайте удобный способ для вашего объекта. Белый корпус лаконично впишется в любую архитектуру.
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