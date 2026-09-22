Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)
Разрешение UHD 8MP Разрешение камеры 3840х2160 дарит сверхчистое изображения в формате 4K благодаря 8-мегапиксельной матрице позволяет вам видеть все мельчайшие детали обстановки находясь вдали от дома. Физическая шторка Физическая защита вашей приватности. Когда камера не используется, вы можете включить физическую блокировку объектива с помощью смартфона. После включения объектив камеры повернется внутрь корпуса, чтобы обеспечить сохранение вашей конфиденциальности. Время активации для вашего удобства можно настроить через приложение. Цветное изображение при плохом освещении В режиме ultra-low light камера позволит получать полноцветное изображение даже в условиях низкой освещенности, увеличивая тем самым время, в течение которого вы сможете снимать цветные кадры. HDR Четкие изображения получаются даже при засвечивании или бликах. При включенном режиме HDR (high dynamic range) камера может делать четкие снимки даже при сильном освещении или сильном свете сзади сохраняя больше деталей. Распознание домашних животных Отправляет уведомление при обнаружении домашнего животного. Распознание детского плача Камера предупредит вас если обнаружит плач ребенка. Локальное отслеживание перемещений человека и домашних животных При обнаружении человека или домашнего животного камера начинает отслеживать их перемещение и немедленно отправляет вам уведомление. Панорама на 360° Камера оснащена двумя моторчиками, которые позволяют объективу гибко поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо на 360° по горизонтали и 110° по вертикали, что обеспечивает широкий обзор, не оставляя места для слепых зон в вашем доме. Интерком Вне зависимости от того, возникла ли чрезвычайная ситуация или вы просто скучаете по дому, встроенные в камеру мощные динамики обеспечат громкую и четкую двустороннюю голосовую связь
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