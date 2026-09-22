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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727736
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)

Разрешение UHD 8MP Разрешение камеры 3840х2160 дарит сверхчистое изображения в формате 4K благодаря 8-мегапиксельной матрице позволяет вам видеть все мельчайшие детали обстановки находясь вдали от дома. Физическая шторка Физическая защита вашей приватности. Когда камера не используется, вы можете включить физическую блокировку объектива с помощью смартфона. После включения объектив камеры повернется внутрь корпуса, чтобы обеспечить сохранение вашей конфиденциальности. Время активации для вашего удобства можно настроить через приложение. Цветное изображение при плохом освещении В режиме ultra-low light камера позволит получать полноцветное изображение даже в условиях низкой освещенности, увеличивая тем самым время, в течение которого вы сможете снимать цветные кадры. HDR Четкие изображения получаются даже при засвечивании или бликах. При включенном режиме HDR (high dynamic range) камера может делать четкие снимки даже при сильном освещении или сильном свете сзади сохраняя больше деталей. Распознание домашних животных Отправляет уведомление при обнаружении домашнего животного. Распознание детского плача Камера предупредит вас если обнаружит плач ребенка. Локальное отслеживание перемещений человека и домашних животных При обнаружении человека или домашнего животного камера начинает отслеживать их перемещение и немедленно отправляет вам уведомление. Панорама на 360° Камера оснащена двумя моторчиками, которые позволяют объективу гибко поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо на 360° по горизонтали и 110° по вертикали, что обеспечивает широкий обзор, не оставляя места для слепых зон в вашем доме. Интерком Вне зависимости от того, возникла ли чрезвычайная ситуация или вы просто скучаете по дому, встроенные в камеру мощные динамики обеспечат громкую и четкую двустороннюю голосовую связь

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Разрешение UHD 8MP Разрешение камеры 3840х2160 дарит сверхчистое изображения в формате 4K благодаря 8-мегапиксельной матрице позволяет вам видеть все мельчайшие детали обстановки находясь вдали от дома. Физическая шторка Физическая защита вашей приватности. Когда камера не используется, вы можете включить физическую блокировку объектива с помощью смартфона. После включения объектив камеры повернется внутрь корпуса, чтобы обеспечить сохранение вашей конфиденциальности. Время активации для вашего удобства можно настроить через приложение. Цветное изображение при плохом освещении В режиме ultra-low light камера позволит получать полноцветное изображение даже в условиях низкой освещенности, увеличивая тем самым время, в течение которого вы сможете снимать цветные кадры. HDR Четкие изображения получаются даже при засвечивании или бликах. При включенном режиме HDR (high dynamic range) камера может делать четкие снимки даже при сильном освещении или сильном свете сзади сохраняя больше деталей. Распознание домашних животных Отправляет уведомление при обнаружении домашнего животного. Распознание детского плача Камера предупредит вас если обнаружит плач ребенка. Локальное отслеживание перемещений человека и домашних животных При обнаружении человека или домашнего животного камера начинает отслеживать их перемещение и немедленно отправляет вам уведомление. Панорама на 360° Камера оснащена двумя моторчиками, которые позволяют объективу гибко поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо на 360° по горизонтали и 110° по вертикали, что обеспечивает широкий обзор, не оставляя места для слепых зон в вашем доме. Интерком Вне зависимости от того, возникла ли чрезвычайная ситуация или вы просто скучаете по дому, встроенные в камеру мощные динамики обеспечат громкую и четкую двустороннюю голосовую связь
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C701 Wi-Fi 1.5-3.9мм цв. корп.:белый (BHR07X7EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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