Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU)
Видеокамера Xiaomi — это надежное устройство для видеонаблюдения внутри помещений, идеально подходящее для обеспечения безопасности и контроля в вашем доме или офисе. Корпус камеры выполнен в стильном белом цвете и имеет круглую форму, что позволяет ей легко интегрироваться в любой интерьер. Камера оборудована высококачественной 6-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей съемку с разрешением 3200x1800 пикселей. Это гарантирует четкое и детализированное изображение, позволяя легко распознавать лица и объекты. В условиях низкой освещенности камера автоматически активирует ИК подсветку, обеспечивая качественное изображение даже в темноте. Для расширения возможностей записи видеокамера поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большое количество видеоматериалов без необходимости в постоянной очистке данных. Существенным преимуществом модели является наличие встроенного микрофона, который дает возможность записывать звук. Также видеокамера оснащена функцией цифрового WDR, что позволяет хорошо передавать контрастные сцены и уменьшать влияние освещения на качество изображения. Видеокамера поддерживает подключение Wi-Fi, что предоставляет возможность удаленного доступа и управления устройством через мобильное приложение. Это делает ее особенно удобной для использования, так как вы можете проверять состояние помещения в любое время и из любого места. Особо стоит отметить ее широкий диапазон рабочих температур — от -10 до +40 °С, что позволяет использовать камеру в различных климатических условиях внутри помещений. С весом всего 0,3 кг, камера легкая и проста в установке, не требуя дополнительных усилий и оборудования. Xiaomi продолжает радовать пользователей качественной электроникой, и эта видеокамера — прекрасное тому подтверждение.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C500 EU Wi-Fi 1.6-1.6мм цв. корп.:белый (BHR089AEU)