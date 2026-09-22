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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 16
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 17
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 18
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 19
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 20
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 21
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 22
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 23
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 17
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 18
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 19
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 20
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 21
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 22
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 23
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727730
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
круглая
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
393

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL)

Xiaomi Smart Camera C201 выполнена в компактном пластиковом корпусе белого цвета и предназначена для установки внутри помещений. Камера легко размещается на столе, полке или крепится к поверхности с помощью комплектного крепления. Небольшие габариты позволяют использовать ее незаметно в жилом или рабочем пространстве.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
круглая
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Smart Camera C201 выполнена в компактном пластиковом корпусе белого цвета и предназначена для установки внутри помещений. Камера легко размещается на столе, полке или крепится к поверхности с помощью комплектного крепления. Небольшие габариты позволяют использовать ее незаметно в жилом или рабочем пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi C201 Wi-Fi 3.3-3.3мм цв. корп.:белый (BHR08NBGL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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