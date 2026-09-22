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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL)

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Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
Рабочая температура
от -20 до +55 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727729
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +55 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL)

Уличная видеокамера Xiaomi в стильном белом корпусе — сочетание надёжности и современных технологий. Благодаря цилиндрическому корпусу и степени защиты IP67 камера уверенно работает при любой погоде, не боится ни дождя, ни пыли, ни холода — исправно функционирует при температуре от -20 до +55 °С. Кристально чёткая картинка достигается за счёт 4-мегапиксельной матрицы и высокого разрешения 2560x1440 пикселей. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Благодаря ИК-подсветке камера не подведёт в темноте — видит до 10 метров даже ночью, а функция день/ночь и цифровой WDR обеспечивают качественное изображение в любых условиях освещения. Wi-Fi делает установку удобной и ненавязчивой, не требуя лишних кабелей. Для хранения видео предусмотрена поддержка карт памяти microSD объёмом до 256 ГБ, а значит вы всегда сможете пересмотреть нужные моменты. Отличный выбор для надёжного и чёткого контроля на улице.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 10 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +55 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера Xiaomi в стильном белом корпусе — сочетание надёжности и современных технологий. Благодаря цилиндрическому корпусу и степени защиты IP67 камера уверенно работает при любой погоде, не боится ни дождя, ни пыли, ни холода — исправно функционирует при температуре от -20 до +55 °С. Кристально чёткая картинка достигается за счёт 4-мегапиксельной матрицы и высокого разрешения 2560x1440 пикселей. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее. Благодаря ИК-подсветке камера не подведёт в темноте — видит до 10 метров даже ночью, а функция день/ночь и цифровой WDR обеспечивают качественное изображение в любых условиях освещения. Wi-Fi делает установку удобной и ненавязчивой, не требуя лишних кабелей. Для хранения видео предусмотрена поддержка карт памяти microSD объёмом до 256 ГБ, а значит вы всегда сможете пересмотреть нужные моменты. Отличный выбор для надёжного и чёткого контроля на улице.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Xiaomi BW500 Wi-Fi 3.14-3.14мм цв. корп.:белый/черный (BHR8301GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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