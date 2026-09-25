Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние, 727728
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%3 940 руб. 7 160 руб.
В наличии
Код товара: 727728
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3 940 руб. -45%
7 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/98/100/поддержание температуры °С
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х28
Вес, кг.
2.98
Описание товара Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая вмятина на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель, документация
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Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
6
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/98/100/поддержание температуры °С
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Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая вмятина на корпусе) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, термопот, кабель, документация
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Уцененный товар Термопот Hyundai HYTP-4850 6л. 750Вт белый/черный хорошее состояние - стоимость товара 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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