Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние, 727692
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 640 руб. 2 730 руб.
В наличии
Код товара: 727692
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Загружаем...
1 640 руб. -40%
2 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: упаковка, наушники, документация
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: упаковка, наушники, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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