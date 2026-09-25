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Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 727692
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Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние, 727692

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Уценка
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 1
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 2
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 3
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 4
  • Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 640 руб.  2 730 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние
1 640 руб. -40%
2 730 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: упаковка, наушники, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: упаковка, наушники, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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