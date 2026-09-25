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Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 727691
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Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние, 727691

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Уценка
Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 1
Уценка
Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 2
Уценка
Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 3
Уценка
Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 4
Уценка
Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 1
  • Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 2
  • Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 3
  • Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 4
  • Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
500 руб.  829 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727691
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние
500 руб. -40%
829 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Материал
высококачественный пластик
Питание
для динозавра AAA, для пульта AAA
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х9
Вес, г.
380

Описание товара Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, динозавр, пульт РУ

Отзывы о товаре Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Материал
высококачественный пластик
Питание
для динозавра AAA, для пульта AAA
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: коробка, динозавр, пульт РУ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Динозавр TRICERATOPS на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза,кивает головой,ходит,рычит 9988B хорошее состояние - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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