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Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) купить с доставкой в Москве
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Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390)

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Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 1
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 2
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 3
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 4
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 5
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 6
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 7
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 1
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 2
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 3
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 4
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 5
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 6
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 7
  • Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727690
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок бесперебойного питания, паспорт, упаковочная коробка, гайка М4, шайба М4 - 2шт, пружинная шайба М4
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
13.6
Страна производитель
Китай
Вес, г.
640

Описание товара Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390)

Блок бесперебойного питания, предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 Вольт постоянного тока. Имеет защиту от перегрузок по току и КЗ в нагрузке, от переполюсовки и КЗ АКБ

Отзывы о товаре Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок бесперебойного питания, паспорт, упаковочная коробка, гайка М4, шайба М4 - 2шт, пружинная шайба М4
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
13.6
Страна производитель
Китай
Описание
Блок бесперебойного питания, предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 Вольт постоянного тока. Имеет защиту от перегрузок по току и КЗ в нагрузке, от переполюсовки и КЗ АКБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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