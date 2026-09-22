Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727690
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок бесперебойного питания, паспорт, упаковочная коробка, гайка М4, шайба М4 - 2шт, пружинная шайба М4
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
13.6
Страна производитель
Китай
Вес, г.
640
Описание товара Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390)
Блок бесперебойного питания, предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 Вольт постоянного тока. Имеет защиту от перегрузок по току и КЗ в нагрузке, от переполюсовки и КЗ АКБ
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал корпуса
металл
Исполнение
Для помещений
Комплектация
Блок бесперебойного питания, паспорт, упаковочная коробка, гайка М4, шайба М4 - 2шт, пружинная шайба М4
Максимальный ток
2
Выходное напряжение, В
13.6
Страна производитель
Китай
Блок бесперебойного питания, предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 Вольт постоянного тока. Имеет защиту от перегрузок по току и КЗ в нагрузке, от переполюсовки и КЗ АКБ
Блок питания AC/DC Tantos ББП-20 TS 13.6В (00-00017390) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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