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Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм купить с доставкой в Москве
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Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм

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Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1050
Скорость вращения
4900 об/мин
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727682
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип пилы
дисковая
Модель
M5802
Мощность
1050
Комплектация
параллельный упор
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
4900 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х27
Вес, кг.
3.8

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм

Эргономичная рукоятка с эластомерным покрытием обеспечивает удобный хват и контроль над инструментом. Возможность резки под наклоном до 45 градусов. Регулировка глубины пропила и угла реза. Глубина пропила регулируется при ослаблении рычага, фиксирующего основание. Настройка угла резки под углом производится при ослабленных зажимных винтах, есть индикатор наклона. Направляющие для точного реза. В комплекте идёт параллельный упор. Система пылеудаления. Есть патрубок для подключения пылесоса, что помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Двойная защитная изоляция повышает электробезопасность. Плоская конструкция корпуса обеспечивает устойчивое положение при замене пильного диска. Шестигранный ключ для быстрой замены пильного диска входит в комплект. Двухступенчатый предохранительный выключатель предотвращает случайный пуск двигателя. Кнопка фиксации позволяет перевести инструмент в режим непрерывной работы.



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип пилы
дисковая
Модель
M5802
Мощность
1050
Комплектация
параллельный упор
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
4900 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
68
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичная рукоятка с эластомерным покрытием обеспечивает удобный хват и контроль над инструментом. Возможность резки под наклоном до 45 градусов. Регулировка глубины пропила и угла реза. Глубина пропила регулируется при ослаблении рычага, фиксирующего основание. Настройка угла резки под углом производится при ослабленных зажимных винтах, есть индикатор наклона. Направляющие для точного реза. В комплекте идёт параллельный упор. Система пылеудаления. Есть патрубок для подключения пылесоса, что помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Двойная защитная изоляция повышает электробезопасность. Плоская конструкция корпуса обеспечивает устойчивое положение при замене пильного диска. Шестигранный ключ для быстрой замены пильного диска входит в комплект. Двухступенчатый предохранительный выключатель предотвращает случайный пуск двигателя. Кнопка фиксации позволяет перевести инструмент в режим непрерывной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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