Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita M5802B 1050Вт (ручная) D диска.:190мм
Эргономичная рукоятка с эластомерным покрытием обеспечивает удобный хват и контроль над инструментом. Возможность резки под наклоном до 45 градусов. Регулировка глубины пропила и угла реза. Глубина пропила регулируется при ослаблении рычага, фиксирующего основание. Настройка угла резки под углом производится при ослабленных зажимных винтах, есть индикатор наклона. Направляющие для точного реза. В комплекте идёт параллельный упор. Система пылеудаления. Есть патрубок для подключения пылесоса, что помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Двойная защитная изоляция повышает электробезопасность. Плоская конструкция корпуса обеспечивает устойчивое положение при замене пильного диска. Шестигранный ключ для быстрой замены пильного диска входит в комплект. Двухступенчатый предохранительный выключатель предотвращает случайный пуск двигателя. Кнопка фиксации позволяет перевести инструмент в режим непрерывной работы.
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