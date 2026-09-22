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Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000)

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Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) - фото 1
Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) - фото 2
Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
  • Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727681
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х13
Вес, кг.
2.53

Описание товара Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000)

Шлифмашина угловая METABO W 850-125 603608000 с диаметром диска 125мм — это незаменимый инструмент для обработки различных материалов, который позволяет быстро и легко резать, шлифовать и зачищать металл, камень, дерево и другие материалы. Надёжный щеточный двигатель мощностью 850Вт обеспечивает высокую производительность и гарантирует стабильную работу инструмента даже при интенсивном использовании. Компактный и эргономичный дизайн делает эту угловую шлифмашину удобной в использовании. Она не утомляет руки даже при длительных работах и позволяет выполнять задачи с высокой точностью и аккуратностью. Этот инструмент подходит как для профессионалов, так и для любителей, занимающихся ремонтом, строительством, изготовлением мебели и другими видами работ. Он помогает сэкономить время и силы, обеспечивая высокое качество обработки материалов.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифмашина угловая METABO W 850-125 603608000 с диаметром диска 125мм — это незаменимый инструмент для обработки различных материалов, который позволяет быстро и легко резать, шлифовать и зачищать металл, камень, дерево и другие материалы. Надёжный щеточный двигатель мощностью 850Вт обеспечивает высокую производительность и гарантирует стабильную работу инструмента даже при интенсивном использовании. Компактный и эргономичный дизайн делает эту угловую шлифмашину удобной в использовании. Она не утомляет руки даже при длительных работах и позволяет выполнять задачи с высокой точностью и аккуратностью. Этот инструмент подходит как для профессионалов, так и для любителей, занимающихся ремонтом, строительством, изготовлением мебели и другими видами работ. Он помогает сэкономить время и силы, обеспечивая высокое качество обработки материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина Metabo W 850-125 850Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603608000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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