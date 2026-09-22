Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый
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Характеристики
Описание товара Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый
Строительный пылесос Metabo представляет собой надежное и эффективное устройство для поддержания чистоты на строительных площадках и в мастерских. Эта модель сочетает в себе мощность и функциональность, предлагая пользователям множество преимуществ. С весом всего 9,4 кг, пылесос удобен в транспортировке и использовании. Он оборудован мотором мощностью 1200 Вт, который обеспечивает эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли, соответствующих классу L. Этот пылесос подходит как для сухой, так и для влажной уборки, что делает его универсальным решением для различных задач. Metabo разработала этот пылесос с контейнером объемом 20 литров, что позволяет собирать большое количество мусора без необходимости частой очистки. Длина всасывающего шланга составляет 1,75 м, а его диаметр 32 мм, что обеспечивает отличную маневренность и покрытие большой площади. Сетевой кабель длиной 5,5 м предоставляет дополнительную свободу передвижения при работе с устройством. Пылесос оснащен полуавтоматической системой очистки фильтра, что упрощает его обслуживание и поддерживает высокий уровень всасывания. Хотя в данной модели нет розетки для подключения электроинструмента, это компенсируется эффективностью ее уборочных функций и надежностью, характерной для бренда Metabo. Этот строительный пылесос станет незаменимым помощником для тех, кто ищет качественное оборудование для уборки в сложных условиях.
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