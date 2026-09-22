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Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710)

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Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 1
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 2
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 3
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 4
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 5
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
аккумуляторный
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727673
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип двигателя
аккумуляторный
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт, быстрозажимной сверлильный патрон, крючок для ношения на ремне, 2 АКБ по 2 А*ч, зарядное устройство LC 24, пластиковый кейс, комплект принадлежностей (наборы бит и сверел).
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х13
Вес, кг.
2.3

Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo – это надежный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале. С весом всего 3,43 кг, она легко транспортируется и удобна в использовании. Дрель-шуруповерт оснащена двухскоростным режимом работы, что позволяет выбирать оптимальные параметры для различных задач. Максимальный крутящий момент составляет 34 Нм, обеспечивая высокую производительность при завинчивании и сверлении. Инструмент способен сверлить бетон с максимальным диаметром до 10 мм, дерево – до 18 мм, металл – до 10 мм, что делает его универсальным для различных строительных и ремонтных работ. Быстрозажимной патрон позволяет быстро и легко менять сверла и насадки, поддерживая диапазон от 1.5 до 10 мм. Аккумуляторный двигатель обеспечивает свободу перемещения без привязки к электрическим розеткам. Регулировка оборотов позволяет точно настроить скорость работы, а встроенный ударный механизм способствует более эффективному сверлению твердых материалов. Дрель-шуруповерт Metabo поставляется в удобном кейсе, обеспечивающем хранение и защиту инструмента во время транспортировки. С этим инструментом вы сможете выполнять широкий спектр задач с максимальной эффективностью и комфортом.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx SB Basic аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385710)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип двигателя
аккумуляторный
В кейсе
да
Комплектация
Дрель-шуруповерт, быстрозажимной сверлильный патрон, крючок для ношения на ремне, 2 АКБ по 2 А*ч, зарядное устройство LC 24, пластиковый кейс, комплект принадлежностей (наборы бит и сверел).
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo – это надежный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале. С весом всего 3,43 кг, она легко транспортируется и удобна в использовании. Дрель-шуруповерт оснащена двухскоростным режимом работы, что позволяет выбирать оптимальные параметры для различных задач. Максимальный крутящий момент составляет 34 Нм, обеспечивая высокую производительность при завинчивании и сверлении. Инструмент способен сверлить бетон с максимальным диаметром до 10 мм, дерево – до 18 мм, металл – до 10 мм, что делает его универсальным для различных строительных и ремонтных работ. Быстрозажимной патрон позволяет быстро и легко менять сверла и насадки, поддерживая диапазон от 1.5 до 10 мм. Аккумуляторный двигатель обеспечивает свободу перемещения без привязки к электрическим розеткам. Регулировка оборотов позволяет точно настроить скорость работы, а встроенный ударный механизм способствует более эффективному сверлению твердых материалов. Дрель-шуруповерт Metabo поставляется в удобном кейсе, обеспечивающем хранение и защиту инструмента во время транспортировки. С этим инструментом вы сможете выполнять широкий спектр задач с максимальной эффективностью и комфортом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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