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Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE))

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Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, голубой
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE)) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727582
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, голубой
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
174

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE))

Мышь A4TECH - это универсальное беспроводное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Поддерживая радиус действия до 15 метров, эта мышь обеспечивает свободу движений и комфорт в использовании. Идеально подходит для пользователей, предпочитающих хват для правой руки. Элегантный бело-голубой корпус не только приятно выглядит, но и привлекает внимание своей свежестью. Благодаря бесшумным кнопкам, данная модель позволяет работать или отдыхать без лишнего шума, что особенно актуально в общественных местах или в ночное время. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4TECH гарантирует высокую точность и плавность перемещений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Интерфейсы подключения включают радиоканал и Bluetooth, обеспечивая надежное беспроводное соединение с устройствами. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек, а вес в 80 г делает её лёгкой и удобной в использовании. Это идеальное решение для тех, кто ценит функциональность, комфорт и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE))




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, голубой
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH - это универсальное беспроводное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Поддерживая радиус действия до 15 метров, эта мышь обеспечивает свободу движений и комфорт в использовании. Идеально подходит для пользователей, предпочитающих хват для правой руки. Элегантный бело-голубой корпус не только приятно выглядит, но и привлекает внимание своей свежестью. Благодаря бесшумным кнопкам, данная модель позволяет работать или отдыхать без лишнего шума, что особенно актуально в общественных местах или в ночное время. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4TECH гарантирует высокую точность и плавность перемещений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Интерфейсы подключения включают радиоканал и Bluetooth, обеспечивая надежное беспроводное соединение с устройствами. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек, а вес в 80 г делает её лёгкой и удобной в использовании. Это идеальное решение для тех, кто ценит функциональность, комфорт и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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