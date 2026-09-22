Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 голубой/белый (FG45CS AIR2 USB (ICY BLUE))
Мышь A4TECH - это универсальное беспроводное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Поддерживая радиус действия до 15 метров, эта мышь обеспечивает свободу движений и комфорт в использовании. Идеально подходит для пользователей, предпочитающих хват для правой руки. Элегантный бело-голубой корпус не только приятно выглядит, но и привлекает внимание своей свежестью. Благодаря бесшумным кнопкам, данная модель позволяет работать или отдыхать без лишнего шума, что особенно актуально в общественных местах или в ночное время. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, мышь A4TECH гарантирует высокую точность и плавность перемещений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Интерфейсы подключения включают радиоканал и Bluetooth, обеспечивая надежное беспроводное соединение с устройствами. Мышь питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек, а вес в 80 г делает её лёгкой и удобной в использовании. Это идеальное решение для тех, кто ценит функциональность, комфорт и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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