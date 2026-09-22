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Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой

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Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 3
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 4
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 5
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 6
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 7
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 8
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 9
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 10
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 11
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 12
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 13
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 14
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 15
Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый, голубой
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 13
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 14
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 15
  • Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727569
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый, голубой
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
245

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой

Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red подключается к ПК, телевизору, ноутбуку через 1.8-метровый кабель с тканевой оплеткой, не допускающей появления заломов на поверхности. Корпус из бежевого пластика имеет матовое покрытие, которое предупреждает проскальзывание ладони. Форма удобна для управления манипулятором правой ладонью. Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red оборудована оптическим светодиодным сенсором Alpha 20K, разрешение которого можно регулировать путем нажатия на отдельную кнопку. Быстрый доступ к игровым командам осуществляется через программируемые кнопки. Выбранные пользователем параметры сохраняются во встроенной памяти, что исключает необходимость в повторном выборе при подключении к другому устройству.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
бежевый, голубой
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
41x125x63
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red подключается к ПК, телевизору, ноутбуку через 1.8-метровый кабель с тканевой оплеткой, не допускающей появления заломов на поверхности. Корпус из бежевого пластика имеет матовое покрытие, которое предупреждает проскальзывание ладони. Форма удобна для управления манипулятором правой ладонью. Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red оборудована оптическим светодиодным сенсором Alpha 20K, разрешение которого можно регулировать путем нажатия на отдельную кнопку. Быстрый доступ к игровым командам осуществляется через программируемые кнопки. Выбранные пользователем параметры сохраняются во встроенной памяти, что исключает необходимость в повторном выборе при подключении к другому устройству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой - купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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