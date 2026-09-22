Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Blue рисунок/бежевый/голубой
Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red подключается к ПК, телевизору, ноутбуку через 1.8-метровый кабель с тканевой оплеткой, не допускающей появления заломов на поверхности. Корпус из бежевого пластика имеет матовое покрытие, которое предупреждает проскальзывание ладони. Форма удобна для управления манипулятором правой ладонью. Мышь проводная A4Tech Bloody W72 Ultra Pixels Red оборудована оптическим светодиодным сенсором Alpha 20K, разрешение которого можно регулировать путем нажатия на отдельную кнопку. Быстрый доступ к игровым командам осуществляется через программируемые кнопки. Выбранные пользователем параметры сохраняются во встроенной памяти, что исключает необходимость в повторном выборе при подключении к другому устройству.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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