Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок
Мышь A4TECH – это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые функциональные возможности, что делает ее идеальным выбором для геймеров и универсального использования. Выполненная в ярком желтом цвете, эта мышь станет яркой деталью вашего рабочего стола. Среди особенностей устройства – гибридное подключение: вы можете использовать ее как в проводном режиме, так и беспроводном, что обеспечивает потрясающую гибкость в использовании. Длина провода составляет 1.8 метра, а радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, даря вам свободу движения. Для праворуких пользователей предусмотрен удобный эргономичный хват, что значительно уменьшает нагрузку на запястье в ходе продолжительных игровых сессий или работы. Мышь оснащена высокочувствительным оптическим сенсором с разрешением 20000 dpi, который обеспечивает идеальную точность и отклик в самых динамичных играх. Подключение осуществляется через интерфейсы Радиоканал и USB Type-C, что гарантирует надежное соединение и широкую совместимость. Питание мыши осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости частой замены батареек. Вес устройства всего 72 грамма, что делает его легким и комфортным в использовании, а отсутствие бесшумных кнопок позволяет четко ощущать отклик каждого нажатия, что особенно ценно для профессиональных геймеров. A4TECH обеспечивает надежность и производительность в стильном и компактном корпусе.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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