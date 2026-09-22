Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727559
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
465

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок

Мышь A4TECH – это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые функциональные возможности, что делает ее идеальным выбором для геймеров и универсального использования. Выполненная в ярком желтом цвете, эта мышь станет яркой деталью вашего рабочего стола. Среди особенностей устройства – гибридное подключение: вы можете использовать ее как в проводном режиме, так и беспроводном, что обеспечивает потрясающую гибкость в использовании. Длина провода составляет 1.8 метра, а радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, даря вам свободу движения. Для праворуких пользователей предусмотрен удобный эргономичный хват, что значительно уменьшает нагрузку на запястье в ходе продолжительных игровых сессий или работы. Мышь оснащена высокочувствительным оптическим сенсором с разрешением 20000 dpi, который обеспечивает идеальную точность и отклик в самых динамичных играх. Подключение осуществляется через интерфейсы Радиоканал и USB Type-C, что гарантирует надежное соединение и широкую совместимость. Питание мыши осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости частой замены батареек. Вес устройства всего 72 грамма, что делает его легким и комфортным в использовании, а отсутствие бесшумных кнопок позволяет четко ощущать отклик каждого нажатия, что особенно ценно для профессиональных геймеров. A4TECH обеспечивает надежность и производительность в стильном и компактном корпусе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH – это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые функциональные возможности, что делает ее идеальным выбором для геймеров и универсального использования. Выполненная в ярком желтом цвете, эта мышь станет яркой деталью вашего рабочего стола. Среди особенностей устройства – гибридное подключение: вы можете использовать ее как в проводном режиме, так и беспроводном, что обеспечивает потрясающую гибкость в использовании. Длина провода составляет 1.8 метра, а радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, даря вам свободу движения. Для праворуких пользователей предусмотрен удобный эргономичный хват, что значительно уменьшает нагрузку на запястье в ходе продолжительных игровых сессий или работы. Мышь оснащена высокочувствительным оптическим сенсором с разрешением 20000 dpi, который обеспечивает идеальную точность и отклик в самых динамичных играх. Подключение осуществляется через интерфейсы Радиоканал и USB Type-C, что гарантирует надежное соединение и широкую совместимость. Питание мыши осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости частой замены батареек. Вес устройства всего 72 грамма, что делает его легким и комфортным в использовании, а отсутствие бесшумных кнопок позволяет четко ощущать отклик каждого нажатия, что особенно ценно для профессиональных геймеров. A4TECH обеспечивает надежность и производительность в стильном и компактном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Renegade Sunset желтый/рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...