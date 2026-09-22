Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX)
Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610M-H V1 H610 — это надёжное и функциональное решение для сборки современного настольного компьютера. Она поддерживает процессоры с разъёмом LGA1700 и предлагает широкие возможности для расширения и оптимизации системы. Основные характеристики: * разъём для процессора: LGA1700; * чипсет: Intel H610; * форм-фактор: Micro-ATX; * два слота для оперативной памяти DDR4 (тип модуля — DIMM); * минимальная частота памяти: 3200 МГц; * максимальная частота памяти (OC): 2133 МГц; * один разъём M.2 для установки высокоскоростного накопителя; * два порта SATA 6 Гб/с для подключения дополнительных устройств хранения данных; * один слот PCI Express x16 и один слот PCI Express x1 для установки видеокарт и других расширительных карт; * поддержка HDMI для подключения монитора; * шесть портов USB 2.0 и четыре порта USB 3.2 Gen1 для подключения периферийных устройств. Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610M-H V1 H610 идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для работы, игр или других задач. Она обеспечивает высокую производительность и гибкость при выборе компонентов, что делает её отличным выбором для любой сборки.
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