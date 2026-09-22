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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX)

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727550
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.5
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х28
Вес, г.
785

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX)

Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610M-H V1 H610 — это надёжное и функциональное решение для сборки современного настольного компьютера. Она поддерживает процессоры с разъёмом LGA1700 и предлагает широкие возможности для расширения и оптимизации системы. Основные характеристики: * разъём для процессора: LGA1700; * чипсет: Intel H610; * форм-фактор: Micro-ATX; * два слота для оперативной памяти DDR4 (тип модуля — DIMM); * минимальная частота памяти: 3200 МГц; * максимальная частота памяти (OC): 2133 МГц; * один разъём M.2 для установки высокоскоростного накопителя; * два порта SATA 6 Гб/с для подключения дополнительных устройств хранения данных; * один слот PCI Express x16 и один слот PCI Express x1 для установки видеокарт и других расширительных карт; * поддержка HDMI для подключения монитора; * шесть портов USB 2.0 и четыре порта USB 3.2 Gen1 для подключения периферийных устройств. Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610M-H V1 H610 идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для работы, игр или других задач. Она обеспечивает высокую производительность и гибкость при выборе компонентов, что делает её отличным выбором для любой сборки.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger H610M-H V1 (LGA1700, 2*DDR4, HDMI, mATX)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.5
Высота, см
22.5
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610M-H V1 H610 — это надёжное и функциональное решение для сборки современного настольного компьютера. Она поддерживает процессоры с разъёмом LGA1700 и предлагает широкие возможности для расширения и оптимизации системы. Основные характеристики: * разъём для процессора: LGA1700; * чипсет: Intel H610; * форм-фактор: Micro-ATX; * два слота для оперативной памяти DDR4 (тип модуля — DIMM); * минимальная частота памяти: 3200 МГц; * максимальная частота памяти (OC): 2133 МГц; * один разъём M.2 для установки высокоскоростного накопителя; * два порта SATA 6 Гб/с для подключения дополнительных устройств хранения данных; * один слот PCI Express x16 и один слот PCI Express x1 для установки видеокарт и других расширительных карт; * поддержка HDMI для подключения монитора; * шесть портов USB 2.0 и четыре порта USB 3.2 Gen1 для подключения периферийных устройств. Материнская плата Maxsun MS-Challenger H610M-H V1 H610 идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для работы, игр или других задач. Она обеспечивает высокую производительность и гибкость при выборе компонентов, что делает её отличным выбором для любой сборки.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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