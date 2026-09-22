Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип контроллера
руль
Совместимость
PC, PS4, PS5
Диаметр руля
26
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727531
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блок питания, документация, кабель питания, педали
Диаметр руля
26
Максимальный угол поворота (градус)
900
Длина кабеля, м
2.1
Обратная связь
Да
Подрулевые лепестки
Да
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB Type-A
D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х32
Вес, кг.
7.85
Описание товара Руль Logitech G923 10кноп. (с педалями) черный (941-000165)
Оснащенный большим количеством кнопок и переключателей руль Logitech G923 обладает виброотдачей и обратной связью. Модель отличается очень высокой реалистичностью управления. Устройство характеризуется углом поворота, равным 900°. Удовольствие от управления виртуальным автомобилем помогает гарантировать высококачественная кожаная оплетка. Одной из особенностей руля является наличие индикатора оборотов. Количество педалей – 3. Разработчиками руля реализована функция программируемого двойного сцепления.
Руль Logitech G923 предназначен для совместного использования с консолями PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. Подключение – проводное, с помощью USB. Функционирование руля требует подключения к электрической сети, которое осуществляется с помощью внешнего адаптера. Масса игрового устройства составляет 2.25 кг. Черный цвет руля наверняка по достоинству оценят любители классического стиля.
блок питания, документация, кабель питания, педали
Диаметр руля
26
Максимальный угол поворота (градус)
900
Длина кабеля, м
2.1
Обратная связь
Да
Подрулевые лепестки
Да
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB Type-A
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D-Pad (крестовина)
Да
Количество педалей, шт
3
Количество кнопок, шт
16
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенный большим количеством кнопок и переключателей руль Logitech G923 обладает виброотдачей и обратной связью. Модель отличается очень высокой реалистичностью управления. Устройство характеризуется углом поворота, равным 900°. Удовольствие от управления виртуальным автомобилем помогает гарантировать высококачественная кожаная оплетка. Одной из особенностей руля является наличие индикатора оборотов. Количество педалей – 3. Разработчиками руля реализована функция программируемого двойного сцепления.
Руль Logitech G923 предназначен для совместного использования с консолями PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. Подключение – проводное, с помощью USB. Функционирование руля требует подключения к электрической сети, которое осуществляется с помощью внешнего адаптера. Масса игрового устройства составляет 2.25 кг. Черный цвет руля наверняка по достоинству оценят любители классического стиля.
Руль Logitech G923 10кноп. (с педалями) черный (941-000165) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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