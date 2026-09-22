Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512Gb Blue
Голубой смартфон Xiaomi с защищённым по стандарту IP65 корпусом — идеальный спутник для тех, кто ценит надёжность и стиль. Большой и яркий экран 6,77 дюйма с разрешением 2392x1080 дарит сочную картинку, а частота обновления 120 Гц делает просмотр видео и игры максимально плавными. Мощный процессор MediaTek Helio G200 Ultra с восемью ядрами и частотой 2200 МГц обеспечит быструю работу приложений и мультизадачность. Внушительный запас памяти: 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной подходят для хранения фотографий, фильмов, музыки и документов. Корпус из пластика и стекла сочетает легкость с прочностью — Xiaomi создан для активной жизни.
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