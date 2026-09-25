Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave Clark Five
Альбом (сингл)
All The Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 727382
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964205732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave Clark Five
Альбом (сингл)
All The Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964205732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave Clark Five
Альбом (сингл)
All The Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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