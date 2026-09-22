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Точилка Victorinox Sharpy для перочинных ножей/серрейторов, серая купить с доставкой в Москве
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Точилка Victorinox Sharpy для перочинных ножей/серрейторов, серая

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727296
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
30

Описание товара Точилка Victorinox Sharpy для перочинных ножей/серрейторов, серая

Точилка Victorinox Sharpy для перочинных ножей/серрейторов, серая

Отзывы о товаре Точилка Victorinox Sharpy для перочинных ножей/серрейторов, серая




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Описание
Точилка Victorinox Sharpy для перочинных ножей/серрейторов, серая
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точилка Victorinox Sharpy для перочинных ножей/серрейторов, серая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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