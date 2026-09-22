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Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain" купить с доставкой в Москве
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Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain"

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Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, &quot;Summer Rain&quot; - фото 1
Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, &quot;Summer Rain&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
синий
Комплектация
чехол, документация, упаковка
  • Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, &quot;Summer Rain&quot; - фото 1
  • Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, &quot;Summer Rain&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727284
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
синий
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
5

Описание товара Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain"

Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.

Отзывы о товаре Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain"




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
синий
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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