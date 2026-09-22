Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
синий
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727284
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
синий
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
5
Описание товара Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain"
Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
синий
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.
Чехол кожаный Victorinox для ножа Classic Colors 58 мм, "Summer Rain" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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