Нож Victorinox Evoke BS Alox Black, 136 мм, 4 функции, черный подар.коробка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
4
Цвет
черный
Комплектация
нож, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб.
В наличии
Код товара: 727276
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10 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, пластик
Количество функций
4
Цвет
черный
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
230
Описание товара Нож Victorinox Evoke BS Alox Black, 136 мм, 4 функции, черный подар.коробка
Victorinox Evoke Alox - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, пластик
Количество функций
4
Цвет
черный
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox Evoke Alox - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.
Нож Victorinox Evoke BS Alox Black, 136 мм, 4 функции, черный подар.коробка - данный товар вы можете купить по цене 10910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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