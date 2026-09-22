Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, древесина
Количество функций
4
Цвет
коричневый
Комплектация
нож, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб.
В наличии
Код товара: 727275
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, древесина
Количество функций
4
Цвет
коричневый
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
17х11х5
Вес, г.
232
Описание товара Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка
Victorinox Evoke Wood - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, древесина
Количество функций
4
Цвет
коричневый
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox Evoke Wood - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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