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Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка купить с доставкой в Москве
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Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка

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Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 1
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 2
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 3
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 4
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 5
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 6
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 7
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 8
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 9
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 10
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 11
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 12
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 13
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 14
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 15
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 16
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 17
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 18
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 19
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 20
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 21
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 22
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 23
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 24
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 25
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, древесина
Количество функций
4
Цвет
коричневый
Комплектация
нож, документация, упаковка
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 1
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 2
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 3
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 4
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 5
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 6
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 7
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 8
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 9
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 10
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 11
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 12
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 13
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 14
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 15
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 16
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 17
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 18
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 19
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 20
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 21
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 22
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 23
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 24
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 25
  • Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727275
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, древесина
Количество функций
4
Цвет
коричневый
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
17х11х5
Вес, г.
232

Описание товара Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка

Victorinox Evoke Wood - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Нож перочинный
Материал
металл, древесина
Количество функций
4
Цвет
коричневый
Длина, см
13.6
Комплектация
нож, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Victorinox Evoke Wood - обновлённая версия легендарной модели Victorinox Hunter Pro. В отличие от предшественника лезвие ножа EVOKE имеет съёмный шпенёк для удобного открывания одной рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Evoke Wood, 136 мм, 4 функции, дерево подар.коробка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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