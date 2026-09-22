Top.Mail.Ru
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727267
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
7 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)

Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)

Отзывы о товаре Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Описание
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка) – стоимость товара 7140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...