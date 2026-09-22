Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб.
В наличии
Код товара: 727267
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 140 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка)
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic New York Style, зеленый (подар. упаковка) – стоимость товара 7140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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