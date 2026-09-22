Термос универсальный (для еды и напитков) Biostal (2 литра), стальной
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Характеристики
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Цвет
черный, серебристый
Материал
металл, пластик
Закрытие
винтовое (+ крышка)
Диаметр
10.8
Высота
37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
В наличии
Код товара: 727252
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2 540 руб.
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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, крышка, дополнительная чашка, плечевой ремень, документация, упаковка
Цвет
черный, серебристый
Материал
металл, пластик
Закрытие
винтовое (+ крышка)
Плечевой ремень
Да
Ручка
Да
Диаметр
10.8
Высота
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х11х11
Вес, кг.
1.08
Описание товара Термос универсальный (для еды и напитков) Biostal (2 литра), стальной
Универсальный термос выполняет функцию 2 в 1 — термоса для напитков и термоса для еды благодаря специально сконструированной универсальной пробке. Пробка легко разбирается для мытья, имеет дополнительную термоизоляцию для более длительного удержания температуры. Термос изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304). Крышка-чашка объёмом 380 мл, вторая чашка из пищевого пластика объёмом 200 мл. В комплекте есть ремешок для переноски с регулируемой длиной и наплечником
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Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, крышка, дополнительная чашка, плечевой ремень, документация, упаковка
Цвет
черный, серебристый
Материал
металл, пластик
Закрытие
винтовое (+ крышка)
Плечевой ремень
Да
Ручка
Да
Диаметр
10.8
Высота
37
Страна производитель
Китай
Универсальный термос выполняет функцию 2 в 1 — термоса для напитков и термоса для еды благодаря специально сконструированной универсальной пробке. Пробка легко разбирается для мытья, имеет дополнительную термоизоляцию для более длительного удержания температуры. Термос изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304). Крышка-чашка объёмом 380 мл, вторая чашка из пищевого пластика объёмом 200 мл. В комплекте есть ремешок для переноски с регулируемой длиной и наплечником
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Термос универсальный (для еды и напитков) Biostal (2 литра), стальной - по цене 2540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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