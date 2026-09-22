Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами
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Характеристики
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
крышка
Диаметр
138
Высота
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
В наличии
Код товара: 727251
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Загружаем...
3 750 руб.
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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, 3 контейнера для еды, документация, упаковка
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
крышка
Ручка
Да
Диаметр
138
Высота
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х15
Вес, кг.
1.03
Описание товара Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами
Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей и фруктов. NR-1800-3 с тремя контейнерами (500 мл + 240 мл + 240 мл)
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Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Тип товара
термос
Комплектация
термос, 3 контейнера для еды, документация, упаковка
Цвет
черный, сталь
Материал
металл, пластик
Закрытие
крышка
Ручка
Да
Диаметр
138
Высота
25
Страна производитель
Китай
Контейнеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/8 и предназначены для хранения горячей и холодной пищи, овощей и фруктов. NR-1800-3 с тремя контейнерами (500 мл + 240 мл + 240 мл)
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Термос для еды Biostal (1,8 литра) с 3-мя метал.контейнерами - по цене 3750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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