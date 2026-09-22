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Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь купить с доставкой в Москве
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Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь

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Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 1
Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 2
Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 3
Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 4
Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Цвет
черный, серый
Материал
металл, пластик
Закрытие
кнопка-клапан
Диаметр
64
Высота
26
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 1
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 2
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 3
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 4
  • Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
черный, серый
Материал
металл, пластик
Закрытие
кнопка-клапан
Диаметр
64
Высота
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х7х7
Вес, г.
520

Описание товара Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь

Термос-кружка NMU-520 с увеличенным объёмом 520 мл. Кнопка-предохранитель на крышке блокирует замок для защиты от случайного открывания. Термос-кружка изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304).



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Отзывы о товаре Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Тип товара
термокружка
Комплектация
термокружка, документация, упаковка
Цвет
черный, серый
Материал
металл, пластик
Закрытие
кнопка-клапан
Диаметр
64
Высота
26
Страна производитель
Китай
Описание
Термос-кружка NMU-520 с увеличенным объёмом 520 мл. Кнопка-предохранитель на крышке блокирует замок для защиты от случайного открывания. Термос-кружка изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8 (AISI 304).


Смотрите также: Термосы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal Crosstown (0,52 литра), вороненая сталь - по цене 1210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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