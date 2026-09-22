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Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 купить с доставкой в Москве
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Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546

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Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 1
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 2
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 3
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 4
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 5
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 6
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 7
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 8
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 9
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 10
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 11
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 12
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 13
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 14
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 15
Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 мм
Ширина скашивания (max), см
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
5100
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 1
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 2
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 3
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 4
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 5
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 6
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 7
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 8
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 9
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 10
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 11
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 12
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 13
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 14
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 15
  • Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727200
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммерная головка, плечевой ремень
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
79.4
Ширина скашивания (max), см
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
5100
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х28х26
Вес, кг.
5.6

Описание товара Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546

Садовый триммер Ryobi — компактный помощник для аккуратного и эффективного ухода за участком. Легкий вес 4,7 кг делает работу с ним комфортной даже при длительном использовании. Прямая штанга обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам, а D-образная ручка удобно ложится в руку, сохраняя контроль над каждым движением. Аккумуляторный двигатель работает на тихом уровне шума 79,4 дБ — можно косить, не беспокоя окружающих. Благодаря верхнему расположению двигателя и ширине скашивания 33 см, вы быстро справитесь с газоном и сложными участками. Высокие обороты 5100 об/мин гарантируют чистый и ровный срез.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бесщеточный Ryobi RY36ELTX33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004546




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
триммерная головка, плечевой ремень
Тип двигателя
аккумуляторный
Диаметр лески
2 мм
Уровень шума, дБ
79.4
Ширина скашивания (max), см
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
5100
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый триммер Ryobi — компактный помощник для аккуратного и эффективного ухода за участком. Легкий вес 4,7 кг делает работу с ним комфортной даже при длительном использовании. Прямая штанга обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам, а D-образная ручка удобно ложится в руку, сохраняя контроль над каждым движением. Аккумуляторный двигатель работает на тихом уровне шума 79,4 дБ — можно косить, не беспокоя окружающих. Благодаря верхнему расположению двигателя и ширине скашивания 33 см, вы быстро справитесь с газоном и сложными участками. Высокие обороты 5100 об/мин гарантируют чистый и ровный срез.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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