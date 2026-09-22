Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер аккумуляторный с диском и леской Ryobi ONE+ OBC1820B 5133002619
Триммер аккумуляторный Ryobi OBC1820B станет вашим эффективным помощником в деле ухода за газоном. Инструмент оснащен 200-миллиметровым ножом, который подходит для кошения кустарника. Есть и 1.6-миллиметровая леска, обеспечивающая ширину обработки, равную 300 мм. Двигатель триммера расположен сверху: такое техническое решение способствует более высокому уровню надежности. U-образная ручка порадует удобством хвата пользователя любого пола и возраста. Ручку можно складывать и регулировать по высоте. Имеется защитный кожух. Триммер Ryobi OBC1820B можно использовать в любом, даже самом отдаленном уголке участка, ведь подключение к сети не требуется. Модель получает питание от 18-вольтового аккумулятора, емкость которого равна 4 А·ч. Батарея относится к литий-ионному типу, не имея эффекта памяти. Следует учитывать, что аккумулятор приобретается дополнительно: в комплекте его нет. В комплектацию инструмента входят нож, шпулька, плечевой ремень и руководство по эксплуатации. Масса корпуса триммера составляет 4.7 кг.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами, Двигатель снизу
Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, U-образная (велосипедная), прямая
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