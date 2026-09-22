Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Диаметр лески
1.5 мм
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727194
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Электрический триммер; Шпуля с леской; Нож Tri-Arc+™; Защитный кожух; Ремень; Инструкция по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Диаметр лески
1.5 мм
Уровень шума, дБ
98.2
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.14х0.03
Вес, кг.
6.8
Описание товара Триммер электрический с леской и диском Ryobi RBC1226i 5133002506
D-образная рукоятка.
Такая форма характеризуется прочностью захвата и экономией сил при его сохранении на всём протяжении рабочего процесса.
Защитный кожух.
Оператор оберегается от вылета растительного материала из-под режущей части инструмента.
Автоматическая подача лески.
Оператору не потребуется тратить драгоценное время на это действие, достаточно слегка ударить головкой и землю.
Доступная цена.
Электрический триммер послужит верным помощником на приусадебном участке и не потребует значительных капиталовложений.
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Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Электрический триммер; Шпуля с леской; Нож Tri-Arc+™; Защитный кожух; Ремень; Инструкция по эксплуатации
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
1200
Диаметр лески
1.5 мм
Уровень шума, дБ
98.2
Ширина скашивания (max), см
38
Колеса
нет
Обороты двигателя
8000
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
D-образная рукоятка.
Такая форма характеризуется прочностью захвата и экономией сил при его сохранении на всём протяжении рабочего процесса.
Защитный кожух.
Оператор оберегается от вылета растительного материала из-под режущей части инструмента.
Автоматическая подача лески.
Оператору не потребуется тратить драгоценное время на это действие, достаточно слегка ударить головкой и землю.
Доступная цена.
Электрический триммер послужит верным помощником на приусадебном участке и не потребует значительных капиталовложений.
Показать полностью
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Триммер электрический с леской и диском Ryobi RBC1226i 5133002506 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Триммер электрический с леской и диском Ryobi RBC1226i 5133002506