Триммер Ryobi RY36LT33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004544
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Тип двигателя
аккумуляторный
Ширина скашивания
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727193
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
Триммер; Шпуля с леской; Упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Антивибрационная система
да
Уровень шума
76
Ширина скашивания
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х23х18
Вес, кг.
3.35
Описание товара Триммер Ryobi RY36LT33A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004544
Триммер Ryobi MAX POWER RY36LT33A-0 5133004544 предназначен для работы на приусадебном участке. Это легкий и простой в эксплуатации инструмент, с которым не возникнет проблем и у женщины. Триммер сравним по мощности с бензиновыми аналогами, но при этом не зависит от розеток и ГСМ. Ширина реза регулируется от 28 до 33 см для разных задач. Металлическая штанга обеспечивает долгий срок службы. Защитный кожух оберегает цветы и прочие предметы от повреждений.
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Теги товара: Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Комплектация
Триммер; Шпуля с леской; Упаковка
Тип двигателя
аккумуляторный
Кол-во тактов двигателя
двухтактный
Антивибрационная система
да
Уровень шума
76
Ширина скашивания
33
Колеса
нет
Обороты двигателя
7400
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Триммер Ryobi MAX POWER RY36LT33A-0 5133004544 предназначен для работы на приусадебном участке. Это легкий и простой в эксплуатации инструмент, с которым не возникнет проблем и у женщины. Триммер сравним по мощности с бензиновыми аналогами, но при этом не зависит от розеток и ГСМ. Ширина реза регулируется от 28 до 33 см для разных задач. Металлическая штанга обеспечивает долгий срок службы. Защитный кожух оберегает цветы и прочие предметы от повреждений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: Антивибрационная система, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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