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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный

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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 1
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 2
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 3
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 4
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 5
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Высота душевой шт.анги
113 см
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 1
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 2
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 3
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 4
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 5
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
33 990 руб.  36 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727184
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Высота душевой шт.анги
113 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
74х32х14
Вес, кг.
3.35

Описание товара Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный

Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!



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Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710522, черный




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Высота душевой шт.анги
113 см
Страна производитель
Германия
Описание
Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
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Отзывы


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