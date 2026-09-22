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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром

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Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 1
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 2
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 3
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 4
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 5
Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
113 см
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
31 290 руб.  33 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727183
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Характеристики

Бренд
Dorff
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
113 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
74х32х14
Вес, кг.
3.35

Описание товара Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром

Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!



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Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dorff
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
220 мм
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
113 см
Страна производитель
Германия
Описание
Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Отзывы


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