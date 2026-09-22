Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром
Выгода в комплекте! Душевая система и смеситель для ванны и душа c термостатом по привлекательной цене. Душевая система Futura с тропическим душем, ручным душем с 3 функциями и длинным шлангом в 1500 мм - просто находка в своем сегменте. А стойка с возможностью регулировки по высоте станет приятным бонусом для тех, кто ценит эргономичность и функциональность. Термостат душевых систем в элегантных современных размерах предотвратит от ожогов даже при внезапном отключении холодной воды. Встроенный стопор безопасности на 38 градусов. Продукт собрал в себе лучшие немецкие качества: стильный дизайн, продуманный размер, технологичность, европейское качество, прочность и долговечность. Убедитесь сами: DORFF - сделано на совесть!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 33 480 руб.8370 руб. в СплитДушевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хор...
-
В наличииЦена 33 790 руб. 36 360 руб.8448 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777400...
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520000 хром
-
В наличииЦена 35 090 руб. 37 800 руб.8773 руб. в СплитДушевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 9777403...
-
В наличииЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947520300 черный
-
В наличииЦена 38 690 руб.9673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A400 хром
-
В наличииЦена 38 990 руб.9748 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510300 чёрный
-
В наличииЦена 40 890 руб.10223 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 ...
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
-
В наличииЦена 42 090 руб.10523 руб. в СплитДушевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 ...
-
В наличииЦена 43 490 руб.10873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром
-
В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитДушевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Dorff Futura D0710500, хром