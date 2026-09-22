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Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото купить с доставкой в Москве
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Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото

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Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 1
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 2
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 3
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 4
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 5
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 6
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 7
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 8
Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 1
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 2
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 3
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 4
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 5
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 6
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 7
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 8
  • Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727179
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото

Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1200 мм.



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Отзывы о товаре Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа, монтируемый в стену, шланговое присоединение с боковым расположением держателя для гигиенической лейки, гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1200 мм.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель, монтируемый в стену с гигиеническим душем AM.PM X-Joy S F40H85B99, золото - купить по цене 20290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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