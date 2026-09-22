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Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный

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Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 1
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 2
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 3
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 4
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 5
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 6
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 7
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 8
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 9
Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 1
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 2
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 3
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 4
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 5
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 6
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 7
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 8
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 9
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727177
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; эксцентрики; декоративные металлические чашки; инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х14х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы технологичные материалы и продуманные детали которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того чтобы радовать вас каждый день.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; эксцентрики; декоративные металлические чашки; инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы технологичные материалы и продуманные детали которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Черный матовый цвет сделает этот смеситель главным акцентом в любом интерьере. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Смеситель X-Joy был создан для того чтобы радовать вас каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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