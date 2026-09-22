Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72622, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины, монтируемый в стену AM.PM X-Joy F85B72622, черный
Новинка в коллекции X-Joy встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Элегантная цилиндрическая форм и удобная ручка-стик станет дизайнерским решением для вашей ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, смесители X-Joy стали первыми по-настоящему дизайнерскими продуктами в самом доступном ценовом сегменте. Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм, разработанный специально для AM.PM, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Легкость монтажа, как внутренней, так и наружной части
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