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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром

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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 9
Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727174
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; декоративные металлические чашки; эксцентрики; инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х18х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром

Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90200 длинный излив

Смеситель для ванны и душа AM.PM коллекции X-Joy - трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Размер смесителя (длинный излив) (Ш/Г/В): 215x385x172 мм. Материал - латунь, нержавеющая сталь. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. 

Преимущества и функции:

  • поворотный переключатель с излива на ручной душ - максимум комфорта и надежности в использовании;
  • картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры;
  • благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.

Полезные рекомендации от производителя по уходу за смесителем:

  • во избежание появления пятен известковых отложений, рекомендуется подвергать регулярной чистке душевую систему;
  • мытье следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой;
  • остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия;
  • в случае их попадания на корпус, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой;
  • во избежание повреждения поверхности, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты;
  • во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

Технические данные:

  • рабочее давление: max. 1 MPa;
  • рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,6 MPa;
  • температура горячей воды: max. 75°C;
  • рекомендуемая температура горячей воды: 65°C.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с длинным изливом AM.PM X-Joy F85A90200, хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; декоративные металлические чашки; эксцентрики; инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Страна производитель
Германия
Описание

Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90200 длинный излив

Смеситель для ванны и душа AM.PM коллекции X-Joy - трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Размер смесителя (длинный излив) (Ш/Г/В): 215x385x172 мм. Материал - латунь, нержавеющая сталь. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. 

Преимущества и функции:

  • поворотный переключатель с излива на ручной душ - максимум комфорта и надежности в использовании;
  • картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры;
  • благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.

Полезные рекомендации от производителя по уходу за смесителем:

  • во избежание появления пятен известковых отложений, рекомендуется подвергать регулярной чистке душевую систему;
  • мытье следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой;
  • остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия;
  • в случае их попадания на корпус, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой;
  • во избежание повреждения поверхности, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты;
  • во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

Технические данные:

  • рабочее давление: max. 1 MPa;
  • рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,6 MPa;
  • температура горячей воды: max. 75°C;
  • рекомендуемая температура горячей воды: 65°C.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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