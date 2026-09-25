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Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) купить с доставкой в Москве
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Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12)

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Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) - фото 1
Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) - фото 2
Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Диаметр, мм
6.4
Посадочный диаметр, мм
4, 6
Ширина, мм
120
  • Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) - фото 1
  • Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) - фото 2
  • Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Диаметр, мм
6.4
Посадочный диаметр, мм
4, 6
Ширина, мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х2х1
Вес, г.
130

Описание товара Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12)

Широкий размерный ряд заклепок STAYER позволяет скреплять листовые материалы разной толщины. Использование вытяжных заклепок при монтаже существенно сокращает время работы. Для установки заклепок требуется заклепочник и доступ с одной стороны скрепляемых материалов.



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Отзывы о товаре Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Диаметр, мм
6.4
Посадочный диаметр, мм
4, 6
Ширина, мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Широкий размерный ряд заклепок STAYER позволяет скреплять листовые материалы разной толщины. Использование вытяжных заклепок при монтаже существенно сокращает время работы. Для установки заклепок требуется заклепочник и доступ с одной стороны скрепляемых материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепки алюминиевые Stayer Pro-FIX, 6.4 х 12 мм, 25 шт (3120-64-12) - купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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