Заклепочник для резьбовых заклепок M3-M6 Gigant GHR-6
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Характеристики
Описание товара Заклепочник для резьбовых заклепок M3-M6 Gigant GHR-6
Gigant Заклепочник для резьбовых заклепок M3-M6 GHR-6 служит для быстрого и удобного скрепления между собой различных материалов при помощи заклепок с резьбой. Заклепочник изготовлен из качественных материалов, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. Инструмент прост в использовании и не требует особого ухода. Рукоятки не скользят в ладонях и имеют специальный профиль для надежного хвата. Инструмент подходит для стальных и алюминиевых заклепок. Имеется фиксатор для сцепления рукояток и безопасной транспортировки инструмента. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Также в комплекте есть ключ для удобного и быстрого обслуживания изделия. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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