Заклепочник ручной 2.4-4.8 Gigant GHR-48
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Характеристики
Описание товара Заклепочник ручной 2.4-4.8 Gigant GHR-48
Ручной заклепочник Gigant 2.4-4.8 GHR-48 подходит для установки заклепок из стали, алюминия и нержавеющей стали. Инструмент прост в использовании и не требует особого ухода. Эргономичная форма рукояток обеспечивает надежный захват во время работы. Заклепочник изготовлен из качественных материалов, поэтому отличается высокой прочностью и устойчивостью к износу. ПВХ накладки обеспечивают удобную фиксацию инструмента в руке. Смена насадок осуществляется без снятия втулки. В комплект входят сменные насадки самых распространенных размеров резьбы. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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