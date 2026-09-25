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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) купить с доставкой в Москве
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06)

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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 1
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 2
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 3
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 4
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 5
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Стекло
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 1
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 2
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 3
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 4
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 5
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06)

Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06)



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Отзывы о товаре Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Стекло
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-06) - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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